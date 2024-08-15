Олег Винник записал видео к своим 'волчицам', но ничего о болезни и бегстве из Украины в багажнике не сказал

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Германию, обратился к своим поклонницам. Артист вышел в прямой эфир и лично анонсировал выход своей новой песни "Мои люди", приуроченной ко Дню флага.

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"Приветствую вас, мои дорогие люди. Жаль, что я вас не вижу, – сказал звезда в видео на Facebook. – Я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной, за то, что верили, верите, за то, что остаетесь со мной. Никто не ушел. За то, что при таком страшном часе, при этой заклятой яростной войне в нашей стране, вы никогда не забывали обо мне".

Однако Винник не сказал ни слова о незаконном выезде из Украины, в котором его обвинил продюсер Вадим Лисица, и о том, что на Родине ему негде жить. Так же не вспомнил певец о тяжелой болезни и обвинениях во лжи. "Я тот человек, который поет о наболевшем, о своих людях. Как говорят, вместе легче и отца бить. Я знаю, что вы верите, и никто меня никогда не искал. Я знаю, что вы никогда не задавали мне никаких вопросов ", – продолжил он.

"Волчицы" прокомментировали обращение звезды:

"Поздравляем Вас, дорогой и родной наш земляк, наш несравненный, ясноглазый Олег Анатольевич. Как же мы сильно за вами соскучились, по вашему голосу, смеху, взгляду".

"С возвращением тебя, дорогой Олег. Теперь только ждем новых встреч".

"Любим и ждем. Вместе выдержим все невзгоды и будем счастливы. Никто этому не сможет помешать".

"Искренне верим, молим Бога! Спасибо за все!"

Ранее OBOZ.UA писал о том, какпомощница Олега Винника раскрыла причину его бегства в Германию в феврале 2022 года: "Ему негде жить".

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