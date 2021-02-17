Украинцы поддержали идею лишить Лорак и Киркорова звания народного артиста

В сети бурно отреагировали на то, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил забрать звание народного артиста Украины у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак.

Многие поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд, таких как Софию Ротару, Таисию Повалий и Светлану Лободу. Дискуссия разгорелась под одним из постов OBOZREVATEL на странице в Facebook.

Так, пользователи сети считают, что таким артистам не стоит уделять много внимания, а некоторые и вовсе назвали их "позором для Украины".

"Двумя руками поддерживаем. Они позор для Украины", "Слишком много внимания тем, кому на это все плевать. Пора заняться делом", – пишут в комментариях под постом.

Кроме того, к Лорак и Киркорову предложили присоединить и других знаменитостей, которые давно живут на две страны. Люди уверены, что популярные исполнители не достойны звания народного артиста Украины.

"К этим двум добавьте еще как минимум 10. Потап, Лобода…", "Повалий туда же!", "Давно пора. Еще есть много других – Басков, Лобода и т.д.", "А Джамалу чего не включил в этот список (в 2015 была на корпоративе в России), или политика двойных стандартов важнее?", "И Софию Ротару", – написали люди.

Стоит отметить, что также украинцы предложили отменить звания народного артиста страны. По словам некоторых пользователей сети, это тянется из СССР.

"Я бы вообще все те "звания" отменил. И не только артистов", "Нужно вообще отменить все эти заслуженные и народные. Это анахронизм, чтобы радовать эго престарелых художников, которые уже ничего путного не создадут", "Нужно отменить эти звания народный и заслуженный артист, это тянется из совка", – высказались украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские исполнители Иван Дорн и Светлана Лобода были замечены на вечеринке в честь дня рождения нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.