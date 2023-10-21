'Украинцы больны, но это лечится'. Актер Алексей Гнатковский назвал единственный способ избавления от российской экспансии

Популярный украинский актер, звезда самого дорогого в Украине фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский убежден, что российскую экспансию на украинские земли можно остановить только одним способом. "Кто поймет, что украинцам нужно уберечь свое, кто так воспитает детей – будет успешным. Мы уже то поколение, которое "сорок лет будет ходить по пустыне". Наши дети будут жить в новом мире", – уверен Гнатковский.

Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA. По словам актера, кто "продолжит др*чить на Советский Союз, так и воспитает детей", которые "останутся массой".

Актер рассказал, как россияне искусственно навязывали украинцам на протяжении веков все московское: "Когда приходит поработитель, что делает первым? Убивает всех, кто может бороться, а остающиеся в большинстве своем – приспособленцы. Они потом рожают детей, которые уже стремятся быть с порабощенными. Потому что им кажется, что та культура и язык сильнее. Свое становится неполноценным. Мы всегда говорили – Великая Украина, а там говорили на нас – Малороссия".

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"Что делать? Прежде всего надо признать, что мы больны – были зависимы, нас поработили, – продолжает Гнатковский. – Но это лечится, как любая другая болезнь. Как, например, алкоголизм. Надо признать, что тебя изнасиловали. Тебя и твоих предков – ты жертва… И когда это признаешь, нужно делать следующий шаг – возвращаться к своему, реабилитироваться. Когда начинаешь искать себя и среди ила откапываешь источник – прозреваешь. Понимаешь, что мы значительно больше, чем представляли. А после этого приходит следующая история: надо принять себя и полюбить. А когда это произойдет, то уже не вернешься к поработителям. Будешь насильнику давать сдачи, говорить: "Мой язык – это мой язык".

Алексей говорит, что сейчас мы на стадии "принятия того, что мы были изнасилованными алкоголиками – зависимыми людьми": "И знаете, все остальные стадии могут пройти достаточно быстро и через несколько лет настанет цветущая история, когда мы будем гордиться тем, что украинцы. Но сколько уж пройдено! Посмотрите на наших воинов, людей, которые сплачиваются в тылу. Это огромный пример и вдохновение. Когда возникает острая потребность, мы становимся одним целым – и творим такие чудеса! Конечно, есть много проблем – ужасная ситуация с коррупцией. Но эти вещи не свидетельствуют обо всем народе. Это говорит о том, что у нации есть гнойники, которые надо выжигать каленым железом".

"Наш вопрос сейчас – выживание, – добавляет актер. – Кто поймет, что украинцам нужно уберечь свое, кто так воспитает детей – будет успешным в контексте мирового развития. А кто будет продолжать, извините, др*чить на Советский Союз, так и воспитает детей. А это наш генофонд. Думайте стратегически – не только о своей жизни. Мы уже то поколение, которое "сорок лет будет ходить по пустыне". Наши дети будут жить в новом мире. Они будут руководить, а пеньки, которые видят только Достоевского или Пушкина, – останутся массой".

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Довбуша" Гнатковский отреагировал на хейт Нины Матвиенко: московская церковь – раковая опухоль в теле нашего государства.

Полное интервью с Алексеем Гнатковским читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 22 октября.

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