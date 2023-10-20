Звезда 'Довбуша' Гнатковский о хейте Нины Матвиенко: московская церковь – раковая опухоль в теле нашего государства. Но есть момент

Ведущий актер Ивано-Франковского театра, звезда самого масштабного фильма в истории украинского кино "Довбуш" вступился за легендарную певицу Нину Матвиенко, которую после смерти обвиняли в связи с московской церковью. Алексей Гнатковский убежден, что хейтят и сплетничают те, кому чего-то не хватает в жизни.

Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA. Алексей Гнатковский говорит, что московская церковь "не является определяющим в личности Нины Митрофановны".

"Что здесь скажешь, художник – принадлежит людям, потому что он работает для людей. Так или иначе, он человеческая собственность и они обращаются с ним по своему усмотрению. – говорит Алексей Гнатковский. – Эта история немного даже перекликается с философией Ивана Довбуша с картины "Довбуш". В начале фильма Иван говорит, что фильм рассказывает о том, как Бог дает и Бог забирает, а люди подносят к небу и топчут ногами. А еще, когда между Иваном и Алексеем идет диалог, что наши люди – как овцы… Это, собственно, о людях-овцах, людях из стада".

Видео дня

Алексей Гнатковский добавляет: судить кого-то – легче всего. "Когда вижу, что сплетничают, осуждают, понимаю, что этим людям не хватает чего-то в жизни – внимания, возможно, – продолжает актер. – Я никогда не вмешиваюсь в такие разговоры. Оно не стоит внимания – это ветер и пустозвон. Слава Нины Матвиенко от того не уменьшится и не увеличится. Ее величина, вклад в развитие Украины – вот, что останется. А этот пустомолот, как перекати-поле – исчезнет".

"Конечно, московская церковь – это раковая опухоль в теле украинского государства, но не думаю, что это определяющее в личности Нины Митрофановны, – добавляет артист. – Я бы не стал даже смотреть в сторону этих дискуссий. Спорить с теми людьми – это как фекалиями в вентилятор, тебя облепит – и все. Никогда не слушаю хейтеров, как, в конце концов, и больших комплиментарных историй, потому что они очень временные".

К слову, после смерти Нины Матвиенко религиовед Андрей Ковалев написал в соцсети, что в последние годы своей жизни "Нина Митрофановна приложила много усилий, пожертвовала много собственных сбережений, чтобы в Нежине возникла келья, или монастырь Православная Церковь Украины, где ныне подвизаются прекрасные и – черноризцы: Софроний, Петр и Януарий". Иеродиакон Януарий – это старший сын Нины Матвиенко Иван, принявший постриг в 33 года. В свое время он жил в Крыму, где служил в бахчисарайском Свято-Успенском монастыре. После оккупации Крыма переехал в Черниговскую область, где перешел в Православную церковь Украины из Московского патриархата.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда фильма "Довбуш", который будет читать в этом году украинцам радиодиктанта национального единства, признался, почему для него это важно.

Полное интервью с Алексеем Гнатковским читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 22 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!