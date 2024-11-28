Уроженка Черкасс, певица Anna Asti (настоящее имя – Анна Дзюба ), которая променяла Родину на кровавые рубли, стала артисткой 2024 года в России. Треки запроданки в российской сети VK прослушали более 300 миллионов раз.

Видео дня

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Стоит отметить, что спустя почти три года с момента полномасшатбной войны, не только россияне приносят Asti популярность. Артистку, которая отреклась от Украины в пользу Москвы и выбрала молчаливую позицию, можно увидеть в отечественных музыкальных топах, в частности в трендах YouTube. В октябре 2024 года песня предательницы набрала почти полмиллиона прослушиваний от украинцев всего за 4 суток.

Напомним, Дзюба уже не первый год становится "певицей года" в РФ. В 2023 году она получила российское гражданство. Впрочем, исполнительница чуть не простилась с красным паспортом, не успев "насладиться" своими привилегиями. Все из-за скандала с "голой вечеринкой" так называемой голубки-мира Насти Ивлеевой. Зимой того же года Asti заинтересовалось министерством внутренних дел России. В конце концов, столкнувшись с хейтом от россиян, горе-артистка скрылась за границу.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать: от патриотки в вышиванках до паломницы. Фото – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!