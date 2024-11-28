От 'патриотки' в вышиванках до паломницы: как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать

Предательница Украины, жена коллаборанта Виктора Медведчука, бывшая ведущая Оксана Марченко недавно поразила своим внешним видом, появившись на российском телевидении после продолжительного перерыва. Звезда шоу "Украина имеет талант", ранее не снимавшая вышиванку, стала рупором антиукраинской пропаганды.

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Жена кума диктатора Владимира Путина предстает перед камерой в образе, из-за которого ее сложно узнать украинцам. Главным атрибутом Марченко стал платок на голове и несчастливое выражение лица. Переход запроданки от "настоящей украинки" к "горе-паломнице" произошел далеко не сразу, как могло показаться.

По словам Игоря Кондратюка, долгое время являвшегося судьей "Украина имеет талант", вне телестудии жена Медведчука разговаривала исключительно на русском языке. Однако, отмечал он, в кадре ведущая никогда не переходила на язык россиян, даже если участники не понимали украинского.

Подобное напоминает продюсер Владимир Завадюк, работавший над созданием развлекательных проектов для телеканалов СТБ и 1+1. "В то время Оксана производила впечатление абсолютно адекватного, профессионального и понятного человека, который позиционировал себя как патриот. Она общалась на украинском языке и был против, чтобы судьи общались на любом другом языке. Но потом произошло, как мы с вами знаем", – говорил он.

Такого же мнения придерживается ведущий Григорий Решетник – шоумен долгое время был убежден в проукраинской позиции коллеги. "У меня не было рабочих отношений с Оксаной Марченко, поскольку мы не вели никаких проектов. Мы встречались несколько раз на съемках промо, общенациональных съемках. Оксана была украиноязычной ведущей, высказывала проукраинскую позицию. Ее семья, все жили здесь", – отметил телеведущий в одном из интервью.

Впрочем, незадолго до 24 февраля 2022 года Марченко по "счастливому совпадению" сбежала в РФ, где встретилась с российским певцом Николаем Басковым. В Москве звезда пообщалась с пропагандистом о "новом времени, сегодняшнем дне, Боге и любви" в рамках съемки своего авторского шоу "Паломница". В проекте коллаборантка бродит по церквям РФ с рюкзаком на спине и ведет "душевные" разговоры о РПЦ с такими же путинистами, как и она сама.

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину родился вирусный мем – Марченко обратилась к турецкому лидеру Реджепу Таипу Эрдогану. В видео предательница попросила помочь освободить ее мужа, которого накануне задержала СБУ. Украинцы не сразу узнали бывшую телезвезду, ведь ведущая предстала перед камерой в необычном для прежней себя амплуа. Марченко нарядила платок, а ее лицо выглядело уставшим.

С того момента образ прочно закрепился за путинисткой. Недавно запроданка вернулась в инфопространство, чтобы анонсировать новый сезон своего шоу "Паломница". На ролике она появилась в длинной темной юбке и с "традиционным для себя" атрибутом – платком на голове.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в сети показали речь Оксаны Марченко в День Независимости 1999 года. Видео – смотрите здесь.

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