Украинскую блогершу обвинили в мошенничестве с дорогими курсами. Детали скандала

Блогера из Ивано-Франковска Марьяну Гутак обвинили в мошенничестве из-за того, что она якобы продает людям дорогие и бесполезные курсы. 21-летняя украинка, у которой более чем 640 тыс. подписчиков в Instagram, активно рекламирует свое обучение, называя государственное образование "про**анными деньгами".

О том, как проходят курсы Гутак, рассказала в Instagram-аккаунте одна из учениц – Лилия. Она заплатила за курс "Insta-профессии" 16 тыс. гривен.

Эта услуга от украинского блогера рекламируется красивыми и эмоциональными видеоклипами. Кроме того, Гутак пиарилась даже на одном из центральных телеканалов страны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Лилия рассказала, что обучение проходило без какого-либо графика. Оно должно было длиться два месяца, но его очень затянули – до четырех месяцев. Никаких пояснений насчет этого ученики не получили.

Кураторы, по словам клиентки Гутак, могли игнорировать студентов, проверяли домашние задания очень долго. К самим заданиям у девушки тоже есть претензии. "После последнего модуля я окончательно поняла, что это не курс, а г**но", – написала она.

Лилия пояснила, что вся информация, которую они получали, и так давно известна и ее можно найти в свободном доступе бесплатно. По мнению ученицы, модули просто копировали из интернета.

Оказалось, что обещанных банк-вакансий после курсов на самом деле нет (или студентам о них просто ничего не рассказали), а стажировка могла проходить только при определенных условиях, о которых учеников заранее не предупреждали, написала Лилия.

Более того, все претензии студентов якобы игнорировались. Только в конце сама Гутак позвонила клиентам и предложила им "компенсацию" – еще одни курсы, но уже без платы за обучение.

"Предостерегите других людей от таких мошеннических курсов!" – подытожила Лилия в своем посте.

Коротко о личности:

Марьяна Гутак, как пишет "Галицький Кореспондент", первые деньги в Instagram заработала еще в 2015 году, будучи школьницей. Тогда она продавала чехлы к телефонам в онлайн-магазине. Теперь у нее собственный бизнес, пять таких магазинов, 14 помощников, квартира и машина.

Предлагаем почитать полный пост с описанием ситуации:

Бизнесвумен пиарилась на центральном телеканале:

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