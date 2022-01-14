Карди Би едва не совершила самоубийство из-за хейта блогера из Youtube

Популярная американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) заявила, что задумывалась о суициде после того, как блогер Таша К опубликовала видео, в котором обвиняла знаменитость в занятиях проституцией. Также женщина говорила, что у звезды венерические заболевания.

Карди Би подала иск на Ташу, который в настоящее время рассматривается в федеральном суде Джорджии, пишет TMZ. Исполнительница призналась, что чувствовала себя "подавленной и беспомощной", поэтому задумалась о самоубийстве.

Отметим, все эти события произошли, когда в семье Карди Би (Cardi B) и ее супруга рэпера Offset появился второй малыш. Знаменитость добавила, что эта ситуация отразилась на ее отношениях с мужем и ребенком.

Видео дня

"Я чувствовала, что не заслуживаю своего ребенка. Такое может сделать только демон", – заявила рэп-исполнительница.

К слову, в 2018 и 2019 году блогер Таша К разместила на своем YouTube-канале несколько десятков роликов, в которых делала громкие заявления о Карди Би. Кроме того, что она говорила о проституции и венерических заболеваниях, Таша утверждала, что у дочери певицы могут быть проблемы со здоровьем, из-за якобы проблем у звезды с наркотиками.

В ответ был подан иск в суд за клевету. Карди подчеркнула, что женщина специально пыталась "разрушить" ее карьеру.

Коротко о знаменитости:

Карди Би (Cardi B) – 29-летняя американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда. Родом из Нью-Йорка (США). Обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram. Среди известных хитов – "I Like It", "Bodak Yellow", "WAP", "Up" и другие. С 2017 года замужем за рэпером Offset. Воспитывает двоих детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что исполнительница Карди Би (Cardi B) отметила своё 29-летие громкой вечеринкой в Лос-Анджелесе, на которую надела откровенный наряд, состоящий из "рваных" колготок и бикини.