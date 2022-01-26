Карди Би отсудила $1,2 миллиона у блогера. Та обвиняла ее в проституции

Популярная американская исполнительница Карди Би (Cardi B) выиграла суд у YouTube-блогера Таши К, которая обвиняла звезду в проституции. Певица отсудила 1,2 миллиона долларов, несмотря на то, что компенсационные расходы могли достичь даже 10 миллионов долларов.

Теперь Таша К обязана выплатить указанную сумму за то, что распространяла клевету. Об этом сообщает издание Sky News (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

К слову, причиной судебных разбирательств были выпуски блогера Таши К, в которых она называла Карди Би "проституткой" и уверяла своих зрителей, что звезда имеет множество венерических заболеваний. Кроме того, якобы Карди Би употребляла наркотики и пропагандировала их, а также изменяла своему супругу, рэперу Offset.

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Такие высказывания в ее адрес стали огромной проблемой для Карди Би. У нее началась депрессия, и даже появились суицидальные мысли.

Тогда рэп-исполнительница пробовала лично поговорить с Ташей, но это оказалось болезненно для нее. Карди Би подала в суд, и вскоре все трое судей признали YouTube-блогера виновной в диффамации, вторжении в личную жизнь и умышленном причинении эмоционального дискомфорта.

Теперь Таша К обязана выплатить 1 миллион долларов, плюс 250 тысяч долларов на медицинские расходы.

Коротко о знаменитости:

Карди Би (Cardi B) – 29-летняя американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда. Родом из Нью-Йорка (США). Обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram. Среди известных хитов – "I Like It", "Bodak Yellow", "WAP", "Up" и другие. С 2017 года замужем за рэпером Offset. Воспитывает двоих детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что исполнительница Карди Би (Cardi B) отметила своё 29-летие громкой вечеринкой в Лос-Анджелесе, на которую надела откровенный наряд, состоящий из "рваных" колготок и бикини.