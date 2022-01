Карди Би отсудила $1,2 миллиона у блогера. Та обвиняла ее в проституции

Карди Би (Cardi B) – 29-летняя американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда. Родом из Нью-Йорка (США). Обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram. Среди известных хитов – "I Like It", "Bodak Yellow", "WAP", "Up" и другие. С 2017 года замужем за рэпером Offset. Воспитывает двоих детей.