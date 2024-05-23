Украинского ведущего – отца троих детей Анатолия Анатолича остановили работники ТЦК: у него не было военного билета

Известного украинского ведущего и шоумена Анатолия Анатолича остановили работники ТЦК, пока тот отвозил своих детей в школу. Раньше он не имел военного билета, вероятно, из-за статуса многодетного отца, поэтому сейчас намеревается его получить.

Анатолич сообщил в InstaStories, что уже стал в электронную очередь Оболонского ТЦК и 24 мая будет разбираться по этому вопросу. Он пояснил, что должен забрать документы с прежнего места регистрации, чтобы стать на учет в Вышгороде, где проживает.

"Об актуальном. О том, о чем говорят на остановках, на улицах, – о мобилизации. Меня сегодня, кстати, останавливали работники ТЦК. В пятницу я иду снова в Оболонский ТЦК, записался в электронную очередь, попробую заняться документами. Мне нужно их забрать и стать на учет в Вышгороде. Буду вам показывать", – рассказал ведущий.

Анатолий Анатолич – отец трех несовершеннолетних детей: дочерей Алисы и Лолиты и сына Нила. Именно поэтому шоумен не подлежит мобилизации, из-за чего не сильно нервничал по поводу обновления данных в ТЦК. Однако раньше он уже появлялся на пороге военкомата, но уходил оттуда из-за километровых очередей.

"Отвозил детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения", – рассказывал Анатолич о событии, которое окончательно заставило записаться в очередь.

Для него возможность сделать это через приложение "Резерв+" стала спасением благодаря электронному формату. "Ведь очередь по талончикам – это ср*ка", – заявил шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал, что работники ТЦК остановили Дмитрия Монатика в центре Киева для проверки документов. Артист лично прокомментировал событие.

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