Сотрудники ТЦК остановили Монатика в центре Киева: певец выступил с заявлением. Видео

Сотрудники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Дмитрия Монатика на Крещатике, в самом центре Киева. По предварительной информации, была проведена проверка документов.

Свидетели успели снять артиста, видео распространил один из украинских Telegram-каналов. Знаменитость прокомментировал инцидент на своей Instagram-странице.

По словам исполнителя, работники ТЦК "вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет". Он отметил, что имел при себе документ и недавно обновил необходимую информацию. "Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины, – говорится в посте. – После того, как проверили данные и учет – отпустили".

Ранее танцор заявлял, что не стоит тратить свою энергию на ненависть к россиянам. Сам Монатик отметил, что вместо этого концентрируется на любви к Украине, а негативные эмоции испытывает только к российским властям. "У меня есть ненависть к власти, которая это делает. Запудривающая мозг, туманящая мысли, закрывающая правду. Есть ядро, откуда все растет. Прямо ненависти к каждому россиянину не хватит", – сказал он в одном из интервью. Детальнее – в нашем материале.

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