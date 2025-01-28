УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинский музыкант Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,9 т.
Украинский музыкант Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ

Украинский музыкант, вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов добровольно вступил в ряды ВСУ. Он раньше активно занимался волонтерской деятельностью, а теперь сам стал военным.

Видео дня

Новость вокалист сообщил в своем Telegram. Дмитрий Самсонов пока идет на учебу, и только после этого отправится на военную службу. Он также обратился к подписчикам с просьбой помочь финансово на укомплектование.

Украинский музыкант Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ

"Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прямо полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом. Поэтому, если у кого есть желание и возможность закинуть немного денег, буду благодарен. А если нет, то я все понимаю, есть сейчас и более важные сборы", – рассказал Самсонов.

Группа "Заводь" пишет музыку в стиле блэк-метал, но с начала полномасштабного вторжения, его участники стали причастны к армии. Так, Дмитрий Самсонов начал волонтерить, а басист Влад сейчас воюет на фронте.

Украинский музыкант Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ

"Соучредитель нашей группы и его басист Влад сознательно присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, чтобы уничтожать оккупантов и освобождать Украину от российского нашествия. Влад всегда был, есть и будет душой и сердцем группы "Заводь". Поэтому будет честно сообщить всем, что в 15-летие группы мы ставим проект "Заводь" на паузу, пока Влад не сможет дальше продолжать свою музыкальную деятельность. А вас мы просим поддерживать армию Украины и распространять информацию о военных преступлениях российских террористических войск всеми возможными способами. Победы нам всем!" – отмечали в июне прошлого года представители группы.

В частности, на поле боя погиб барабанщик Николай Состин.

Украинский музыкант Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ

Об этом сообщал гитарист группы "Заводь" Алексей Ковалев. "Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM – Коля Amorth – на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, что бы там ни было. Вечная слава и вечная память", – писал музыкант.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Макаревич объяснил, почему не помогает ВСУ. Он не хочет, чтобы украинские ракеты падали на голову его сыну-актеру, который сейчас живет в Москве и снимается в пропагандистских фильмах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!