Украинский музыкант Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ

Украинский музыкант, вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов добровольно вступил в ряды ВСУ. Он раньше активно занимался волонтерской деятельностью, а теперь сам стал военным.

Видео дня

Новость вокалист сообщил в своем Telegram. Дмитрий Самсонов пока идет на учебу, и только после этого отправится на военную службу. Он также обратился к подписчикам с просьбой помочь финансово на укомплектование.

"Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прямо полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом. Поэтому, если у кого есть желание и возможность закинуть немного денег, буду благодарен. А если нет, то я все понимаю, есть сейчас и более важные сборы", – рассказал Самсонов.

Группа "Заводь" пишет музыку в стиле блэк-метал, но с начала полномасштабного вторжения, его участники стали причастны к армии. Так, Дмитрий Самсонов начал волонтерить, а басист Влад сейчас воюет на фронте.

"Соучредитель нашей группы и его басист Влад сознательно присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, чтобы уничтожать оккупантов и освобождать Украину от российского нашествия. Влад всегда был, есть и будет душой и сердцем группы "Заводь". Поэтому будет честно сообщить всем, что в 15-летие группы мы ставим проект "Заводь" на паузу, пока Влад не сможет дальше продолжать свою музыкальную деятельность. А вас мы просим поддерживать армию Украины и распространять информацию о военных преступлениях российских террористических войск всеми возможными способами. Победы нам всем!" – отмечали в июне прошлого года представители группы.

В частности, на поле боя погиб барабанщик Николай Состин.

Об этом сообщал гитарист группы "Заводь" Алексей Ковалев. "Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM – Коля Amorth – на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, что бы там ни было. Вечная слава и вечная память", – писал музыкант.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Макаревич объяснил, почему не помогает ВСУ. Он не хочет, чтобы украинские ракеты падали на голову его сыну-актеру, который сейчас живет в Москве и снимается в пропагандистских фильмах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!