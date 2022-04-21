Украинские звезды записали обращение к воинам на передовой: молюсь за тебя, верю в тебя, горжусь тобой

Украинские телеведущие Леся Никитюк и Маша Ефросинина, певицы Оля Полякова и Юлия Санина и другие известные украинки записали видеообращение к защитникам Украины, которые сейчас находятся на передовой. Они поблагодарили украинских военных, которые защищают страну от российских оккупантов.

Участие в видеообращении также приняли фотографа Соня Плакидюк, актриса Елена Кравец и певицы Даша Астафьева и Настя Каменских. Свою благодарность известные украинки начали с обращения, называя имена, тем самым посвятив его каждому украинскому бойцу.

"Я знаю, что ты сейчас там, в самом аду. Я знаю, что все эти дни войны ты защищаешь свою мать, свою жену, своих детей, свою землю, меня. Я знаю, что впереди у тебя страшные бои, что ты устал, что сам получил ранение и уже увидел много смерти. Но я хочу, чтобы ты знал, твоя дочь учит для тебя стишок, чтобы встречать тебя в день победы, твой сын гордится тобой. Я хочу обнять тебя. Расцеловала бы тебя. Я молюсь за тебя!" – провозгласили украинские звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Юлия Санина исполнила гимн Украины перед благотворительным матчем между командами "Динамо" и "Клуж". Видео можно просмотреть в нашем материале.