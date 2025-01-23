Украинские тренды YouTube возглавил российский трек, пока Россия убивает украинцев в их домах

Музыкальные YouTube-тренды в который раз поражают наличием российских треков в украинском топ-5. Таким образом, песня певицы из РФ CHEPIKK – "Не люби меня" возглавила перечень песен, которые больше всего прослушивают украинцы на стриминг-платформе.

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Только этот трек попал в топ-5 музыкальных трендов YouTube, хотя в перечне самых прослушиваемых аудиодорожек можно заметить также Каспийский Груз и Slava Skripka. В то время как российские ракеты продолжают уносить жизни украинцев, в информационном пространстве страны популяризируется контент страны-агрессора.

В общем, музыкальный топ-5 стриминговой платформы выглядит так:

CHEPIKK – "Не люби меня" (русский трек!). DIBROVA – "Там, де ти". гурт VIP – "Стара баба". ШУГАР – "Діва". Марина і компанія – "Динь білий динь".

Напомним, утром 23 января российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате баллистического обстрела погиб один человек, еще 45 получили ранения. Очевидцы заметили, что домашний любимец погибшего не отходил от места, где лежал умерший хозяин. Мирному жителю было 47 лет.

Накануне российская ракета убила еще одного человека в Константиновке Донецкой области. Враг наносил удары по населенному пункту с артиллерии и авиации. Погиб один человек, а семь получили ранения. В населенном пункте повреждены фасады многоквартирных и частных домов, гаражи, хозяйственные помещения, автомобили, админздания, линии электросети и газопровод.

В пятницу, 17 января, россияне убили целую семью в Кривом Роге. Путинская армия унесла сразу жизни трех близких людей: 20-летнего Алексея Акименко, его 22-летней двоюродной тети Ирины Ковальчук и их 61-летней бабушки Елены Алексеевны.

Ранее OBOZ.UA писал, что в начале 2025 года украинцы вывели в тренды YouTube две российские песни.

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