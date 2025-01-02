Украинцы вывели в тренды YouTube две российские песни

Каждый день Украина страдает от кровавой войны, которую начала страна-агрессор Россия на территории нашего государства. Масштабные обстрелы не прекращаются даже в важные праздники, поэтому в первый день Нового года в столице прогремели взрывы из-за атаки дронов, которые забрали жизни людей. Однако, похоже, далеко не для всех украинцев террористические действия россиян являются признаком того, что надо навсегда отказаться от контента, что создает враг.

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В топ-10 песен в трендах YouTube попало две композиции, созданные артистами из РФ. Среди "любимцев" украинцев оказались рэппер Miyagi и исполнитель TIGO.

На первом месте оказался трек украинской группы "Без Обмежень" – "Якби". Лирическая композиция, которая, по словам Сергея Танчинца, написана и вдохновлена его собственными чувствами, раскрывает, как любовь может изменить человека к лучшему.

Серебро получил новый трек Анны Тринчер – "Треш". С помощью этой песни молодая артистка хотела продемонстрировать, что иногда искренняя любовь может превратиться в постоянную борьбу. Это своеобразное напоминание, что никогда не нужно бояться выбирать себя.

На третьем месте трек 100лица – "Карі очі", которая через несколько дней после релиза успела набрать более 110 тысяч просмотров и запасть в душу украинцам.

Следующей в рейтинг попала песня группы BAH.ROMA - "На глибині". Украинской аудитории этот трек понравился еще в 2015 году, когда коллектив выпустил его первую версию на русском языке. Однако после начала полномасштабной войны музыканты решили перевести его на соловьиный.

Пятерку лучших закрывает чувственная песня Яны Шамаевой, более известной под сценическим псевдонимом Jerry Heil – "Сніг".

Шестую строчку занял зажигательный трек исполнительницы Марина и Компания – "Яблуні", который раскрывает тему искренней юной любви.

А вот на шестом и седьмом месте оказались композиции российских исполнителей. Трек рэпера Miyagi – "По уши в тебя влюблён", релиз которого состоялся несколько лет назад, к сожалению, до сих пор не теряет популярность среди украинских слушателей. Это же касается и новой песни исполнителя TIGO – "Планы на завтра".

Следующей в топ-10 попала композиция украинского артиста SAMCHUK – "Яка шикарна леді".

Десятку лидеров закрыл совместный трек исполнителей Yaktak и NICHKA – "Тихо плакала". Это хит о разбитом сердце и боли, которую оставляет любовь после разлуки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что харьковская группа "Пошлая Моллы", которая поддерживала Украину, спела за рубли для россиян.

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