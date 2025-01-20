Пришли сотни людей: в Кривом Роге простились с членами семьи, которых убила РФ ракетным ударом. Фото

В понедельник, 20 января, в Кривом Роге простились с семьей, погибшей в результате ракетного удара российских террористов по городу, произошедшему 17 января. Путинская армия унесла сразу жизни трех близких людей : 20-летнего Алексея Акименко, его 22-летней двоюродной тети Ирины Ковальчук и их 61-летней бабушки Елены Алексеевны.

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Об этом сообщает местное онлайн-медиа. Знакомые вспоминают погибших как очень добрых и светлых людей.

Алексей работал учителем географии. В момент прилета ракеты находился у подъезда дома, где трагически погиб вместе с бабушкой и двоюродной тетей. Кроме того, Алексей более трех лет был актером и участвовал в проведении шоу "Мыльных пузырей" в агентстве "Чудо праздник". Он также активно помогал бездомным животным и часто приобщался к разнообразным мероприятиям в городе.

Коллега Алексея вспоминает его, как вдохновляющего и побуждающего к действию человека. По ее словам, парень был настоящим, "таким, как есть".

Ирина занимала должность секретарши отделения "Транспортные технологии" в колледже, в который попала российская ракета. В тот день ей удалось спастись от первой ракеты, но девушка получила тяжелые ранения во время второго вражеского прилета. Врачи продолжали бороться за ее жизнь более 12 часов. Но, к сожалению – напрасно.

Руководитель Ирины говорит, что она была положительным и очень хорошим человеком. По ее словам, таких людей сейчас очень мало.

Еще одна погибшая, Елена Алексеевна работала в колледже медсестрой. И даже несмотря на то, что она бросила работу по возрасту, все равно продолжала идти на помощь людям. Ее соседка вспоминает как хорошего человека и хорошую хозяйку, которая любила цветы и животных.

На церемонию прощания пришли сотни жителей Кривого Рога.

Напомним, российские оккупанты днем 17 января ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под вражеский удар попали жилая застройка и учебное заведение. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие. 20 января в городе объявлен траур.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский впоследствии отреагировал на ракетную атаку российской армии. Он подчеркнул, что каждый такой вражеский удар является очередным напоминанием "с кем имеем дело". По его словам, Россию можно остановить только совместными усилиями и "давлением всех в мире".

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