Певица родом из Украины Анна Asti (Дзюба), которую считают лучшей современной исполнительницей России, получила роль в ремейке советской кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию". Новогодний фильм, как уже известно, будет с пропопагандистским наклоном.

Главной проблемой героев станут сбои в работе VPN-сервисов, которые помогают россиянам "пробиваться" через санкции и сидеть на запрещенных в РФ ресурсах. О своей роли в фильме "Иван Васильевич меняет все" предательница Украины гордо объявила на шоу путиниста-комика Павла Воли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ленте Дзюба получила роль куклы Барби. В российском фильме решили показать голливудский хит, который из-за санкций россияне не могли посмотреть в кинотеатрах.

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"Мы смогли снять достаточно большой и крутой клип, практически кино, где огромное количество красивых девушек, которые все в розовом. Будет бомба", – выдала запроданка.

Фильм снимает российский провластный телеканал ТНТ. Главные роли исполнили звезды шоу-бизнеса, которые веселят народ, пока их армия убивает украинцев. Среди актеров есть также ярые путинисты – Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Баста и другие.

В разговоре предательница Украины похвасталась, что поддерживает российскую экономику – открыла два бара и собственный лейбл, за что исправно платит налоги. Чтобы сделать это, Дзюбе пришлось получить российский паспорт.

Напомним, что Анна Asti встретила полномасштабное вторжение в Украине, но затем вернулась в Москву, где продолжила развлекать граждан страны-террористки и игнорировать войну. Недавно она заявила, что планирует петь украиноязычную песню, которая "ассоциировалась бы с ее любовью к родине".

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