Украинская певица Монастырская заменила Нетребко в 'Метрополитен-опере' и вышла на сцену с флагом Украины

Украинская оперная певица Людмила Монастырская заменила путинистку Анну Нетребко на сцене "Метрополитен-оперы" в субботу, 30 апреля. На поклон звезда вышла, завернувшись в украинский флаг, а зрители встретили исполнительницу с безумными овациями.

Предложение об участии в опере "Турандот" поступило певице еще в начале марта, когда контракт с пропагандисткой Нетребко был расторгнут. Об этом сообщили в The New York Times (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

По словам Монастырской, звонок генерального директора "Метрополитен-оперы" Питер Гелба застал ее врасплох во время шопинга в Польше. Он поделился, что оказался в тяжелом положении после отказа от сотрудничества с российской певицей, однако заверил, что не желает иметь никаких дел с любителями геноцида.

По этой причине, а также для того, чтобы привлечь еще больше внимание к войне в Украине, Питер Гелба предложил украинке заменить коллегу, на что сначала получил отрицательный ответ.

Дело в том, что в 2015 году, после изнурительной работы в Национальной опере Украины, она поклялась никогда больше не исполнять заглавную партию "Турандота" из-за ее "высоких требований".

Однако гендиректору все же удалось убедить знаменитость, а потому выступление 30 апреля состоялось. "Я была удивлена, но чувствовала, что для меня важно спеть. Я хотела помочь чем могла", – объяснила свое решение исполнительница.

Питер Гелба заверил, что его выбор базировался не только на политических убеждениях, но и на вокальных способностях звезды из Украины.

"У нее очень красивый и невероятно мощный голос. Это голос, который может выбить "Турандот" из колеи в таком доме, как "Метрополитен". Тот факт, что она украинка – это дополнительный элемент поэтической справедливости, который, конечно, не остался незамеченным", – сказал он.

На поклон певица вышла, завернутая в украинский флаг, что вызвало бурные овации зала.

Напомним, что путинистка Нетребко не сразу осудила жестокое вторжение РФ в Украину, из-за чего ей было отказано в выступлениях в Европе и США.

Оставшись без средств к существованию, Нетребко все же решилась публично осудить войну и откреститься от близкого знакомства с Путиным, а потому нарвалась на критику в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Новосибирского государственного академического театра оперы и балета отменили летний концерт артистки, а директор "Метрополитен-оперы" заявил, что раскаяния в Facebook недостаточно, чтобы вернуться на большую сцену.