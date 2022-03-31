Оперная певица-путинистка Анна Нетребко внезапно прозрела и осудила войну в Украине

Известная в Европе российская оперная певица-путенистка Анна Нетребко больше чем через месяц после вторжения РФ в Украину осудила войну. Вероятно, причиной стало бойкотирование творчества исполнительницы в цивилизованном мире и потеря работы.

28 февраля все отношения с артисткой разорвал известный Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине нанесенный ущерб. "Внезапное" осуждение войны появилось на странице звезды в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следует отметить, что путинистка и раньше говорила, что не одобряет военные действия, но умалчивала агрессора и утверждала, что "никто не имеет права заставить артиста осуждать свою Родину".

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После утраты работы в Европе и очевидного проигрыша России на поле боя Анна Нетребко полностью сменила риторику.

"Я однозначно осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не нахожусь в союзе с каким-то лидером России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неправильно толкованы", – заявила оперная певица.

Кроме того, она оправдалась за встречи с президентом-диктатором и заверила, что никогда не получала от него финансовой или какой-либо другой поддержки.

"На самом деле, за всю свою жизнь я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз, в основном по случаю получения наград за мое творчество или на церемонии открытия Олимпийских игр", – добавила она.

Напомним, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи и даже фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров.

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