Галкин отреагировал на террористический удар по многоэтажке в Днепре

Российский юморист Максим Галкин, после 24 февраля покинувший РФ и неоднократно публично осуждавший террор Кремля в Украине, отреагировал на преступный ракетный удар России по многоэтажке в Днепре 14 января. Новость о жестоком убийстве мирных украинцев он назвал "невыносимой".

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Чтобы не позволить российским ботам и путинистам множить циничные комментарии, артист закрыл такую возможность. Сострадательный пост появилось на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Галкин опубликовал щемящий арт, распространившийся в сети после теракта в Днепре. На рисунке изображен пострадавший дом и дух девушки, плачущей над горящими руинами.

Свои чувства юморист выразил всего в трех словах: "Днепр. Невыносимо. Невозможно".

Под своим постом о теракте он добавил: "Комментарии закрываю. Не хочу, чтобы здесь боты за деньги резвились и глумились".

Напомним: в результате российского удара 14 января в девятиэтажном жилом доме в Днепре полностью разрушен целый подъезд. По данным Днепропетровской ОВА на утро 16 января, число жертв возросло до 35 человек, среди которых двое детей. Еще 75 человек получили ранения, в том числе 14 детей. На месте удара 39 жителей были спасены, в то же время судьба еще 35 неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

Российские военные преступники нанесли по многоэтажке удар ракетой Х-22, у украинской системы ПВО пока нет достаточных средств для сбивания таковых.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время выступления Максима Галкина в Дубае произошел громкий инцидент. Шоумен в ответ на возглас "Слава Украине" уверенно произнес "Героям слава!" перед заполненным залом.

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