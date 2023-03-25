Украинка встретилась с принцем Уильямом и рассказала ему о родном Херсоне. Фото

Старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены – Дианы, принцессы Уэльской, принц Уильям приехал в Польшу, где посетил один из приютов для беженцев. Монарх играл с детьми в прятки и настольный тенис, а также общался с украинскими студентами. Уроженка Херсона Виктория Сергийчук поведала герцогу историю о родном городе.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Вгору. Виктория является студенткой педагогического факультета Херсонского Государственного университета. Девушке удалось поговорить с принцем Уильямом, рассказать о своей жизни за границей и о любимом городе на юге Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Принца заинтересовало, как студенты из Украины попали в Польшу и чем здесь занимаются, как развиваются и планируют ли возвращаться домой. Конечно, Виктория поделилась своим опытом и сказала, что в Польше хорошо, но наш дом – это Украина, которую нужно развивать", – поделился ректор вуза Александр Спиваковский.

Наследник на престол удивился щедростью и гостеприимностью польского народа, который дает приют украинским женщинам с малышами. Он подчеркнул, что после визита в Польшу понял, почему беженцы остаются такими позитивными после пережитых трудностей.

"Благодаря щедрости польского народа, люди, спасающиеся от войны в Украине, нашли убежище. К сожалению, гуманитарный кризис продолжается и сегодня: многие беженцы ищут убежище в центрах размещения, подобных тому, который мы посетили сегодня", – сказал принц Уэльский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время поездки в Варшаву, принца Уильяма заметили в ЛГБТ-ресторане. Сын британского монарха поужинал в заведение для людей с нетрадиционной ориентацией, столик в котором заказали его спутники из Кенсингтонского дворца.

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