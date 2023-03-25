Отпраздновал королевский визит: принц Уильям поужинал в ЛГБТ-ресторане во время поездки в Польшу

Во время своего визита в Польшу принц Уильям посетил не только приют для украинских беженцев, но и заведение для людей с нетрадиционной ориентацией. Сын британского монарха поужинал в ЛГБТ-ресторане, столик в котором заказали его спутники из Кенсингтонского дворца. Хоть место выглядело вполне прилично, однако несло в себе скрытую опасность.

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Один из посетителей ресторана под названием "Butero" сфотографировал королевскую особу за ужином и опубликовал снимки в социальной сети, пишет польское издание. Клиенты ресторана удивились, увидев герцога за соседним столом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы совершенно не знали, что они придут. У нас был забронирован столик на 12 человек на имя Дейзи. Это должна была быть вечеринка по случаю дня рождения Дейзи. Но потом появился телохранитель и сказал, что это никакой не день рождения Дейзи, а затем вошел принц Уильям", – рассказал хозяин бистро.

Как стало известно, принц отужинал вполне бюджетно. Он заказал фирменный сэндвич в плетеном рулете со свининой с гарниром из картофеля фри и чесночным соусом. За свою трапезу внук Елизаветы II заплатил примерно 7,5 фунтов (340 гривен).

"Варшава может удивить. Сегодня я ужинала с принцем. Интересно, что он заказал. Но обслуживание здесь было отличным и помогло. Занимательно, что он выбрал де-факто гей-место. Ценно, что он поддержал сообщество, которое притесняет нынешняя власть в Польше", – написал местный житель в своем Instagram, распространив с Уильямом три фотографии.

OBOZREVATEL ранее писал, что фотографы поймали редкий момент, как Кейт Миддлтон и принц Уильям флиртуют на публике. Герцоги откровенно веселились и обменивались влюбленными взглядами. Подробности узнайте в нашем материале.

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