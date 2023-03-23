Принц Уильям показал, как играл в настольный теннис и прятки с украинскими детьми-беженцами в Польше. Фото и видео

Принц Уильям приехал в Польшу, где посетил один из приютов для украинских беженцев. Там проживает около 300 женщин и детей из Украины, которые были вынуждены бросить родной дом из-за полномасштабной войны. Старший сын короля Великобритании Чарльза III не только пообщался с ними, но и развлек малышей своей компанией.

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Так, принц Уэльский поиграл с украинскими детьми в настольный теннис, прятки, занялся рукоделием и, конечно же, сделал со всеми памятные снимки. Соответствующими кадрами Уильям поделился на странице в Instagram.

"Гостеприимная община и добровольцы, оказывающие поддержку, делают очень многое, чтобы помочь нуждающимся. Понятно, как 300 украинских женщин и детей, проживающих здесь, могут оставаться такими позитивными, пережив такие трудности", – написал принц.

Беженцев в центре обеспечивают двухразовым питанием, а также предоставляют современную игровую зону для детей, возможность бесплатного изучения польского языка, психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве, а также магазин, в котором украинцы могут бесплатно получить одежду и средства гигиены.

"Благодаря щедрости польского народа, люди, спасающиеся от войны в Украине, нашли убежище. К сожалению, гуманитарный кризис продолжается и сегодня: многие беженцы ищут убежище в центрах размещения, подобных тому, который мы посетили сегодня", – прокомментировал наследник на престол.

В центре принц Уильям пообщался, в частности, с женщиной из Черниговской области, которая не может вернуться домой, поскольку ее дом находится недалеко от границы со страной-террористкой Россией. А волонтер Полина из Польши подчеркнула, что все в шелтере ждут мира в Украине и возможности поскорее оказаться на Родине.

Напомним, принц Уильям тайно прибыл в Польшу с двухдневным визитом. Он посетил столицу страны Варшаву и город Жешув, расположенный в 100 километрах от границы с Украиной. Там королевский наследник встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, а также пообщался с польскими военными, которые помогают своим коллегам из Украины. Уильям высоко оценил их "страсть" и "решительность в защите наших общих свобод".

Как писал OBOZREVATEL ранее, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Там она встретилась с ирландскими военнослужащими, которые проводят тренинги по разминированию для Вооруженных сил Украины.

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