Украинка с двухметровыми волосами похвасталась фигурой в купальнике. Фото

Украинка Алена Кравченко, которая прославилась в сети благодаря длине волос в два метра, поделилась пикантным фото. Она была запечатлена в ярком купальнике и на каблуках.

Соответствующая публикация появилась на странице девушки в Instagram. Она позировала с улыбкой, а длинные волосы с обеих сторон придерживала руками (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Одесситка, на блог которой в сети подписалось более 73 тысяч пользователей, завершила откровенный образ выразительным макияжем и массивными серьгами.

"Как всегда потрясающе выглядишь", "Невероятная", "Твои глаза сводят меня с ума", "Ты прекрасна!" – отметили подписчики в комментариях под постом.

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Ранее Алена рассказывала о том, что отращивает волосы уже на протяжении 30-ти лет. Услугами парикмахера она пользуется крайне редко, лишь иногда убирая секущиеся концы.

На мытье головы девушке требуется потратить целый час, поэтому делает она это только один раз в неделю. Кроме того, одесситка часто собирает волосы в тугой пучок – это одна из любимых причесок.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как живет одесская Рапунцель с двухметровыми волосами. Как оказалось, длинные волосы связаны с генетикой, так как у бабушки и мамы Алены были такие же. Кроме того, женщина отпускает косы и своим двум дочкам.