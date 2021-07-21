Как живет одесская Рапунцель с двухметровыми волосами. Интервью

Одесситка Алена Кравченко прославилась благодаря своим волосам, длина которых достигает 1 метр 95 см. На данный момент у нее более 70 тысяч подписчиков в Instagram. Об украинке пишут многие зарубежные таблоиды.

Как оказалось, длинные волосы связаны с генетикой, так как у бабушки и мамы Алены были такие же. Кроме того, женщина отпускает косы и своим двум дочкам. Подробней о жизни украинской Рапунцель – читайте далее в эксклюзивном материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

– Как удалось отрастить такие длинные волосы?

– Во-первых, это все-таки генетика, потому что у моей бабушки была длинная коса и у мамы. У меня две дочери, и с рождения я им тоже отращиваю волосы. Два раза в год я подстригаю концы волос. Благодаря правильному уходу они не секутся.

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– Как ухаживаете за волосами?

– Я подбираю правильные маски и масла, поэтому волосы у меня легко расчесываются. Заплетание и расчесывание занимает пять минут. Мою волосы раз в неделю и перед мытьем обязательно делаю или укрепляющую маску, или использую натуральные масла – оливковое, кокосовое, а затем наношу шампунь и бальзам. Каких-то особых средств нет, я просто люблю массажировать кожу головы для релаксации – и это также влияет на рост волос.

Многие думают, что на мои волосы уходит много средств, но это миф. Дорогое – не всегда качественное. Кроме того, я использую аптечные средства – обычные масла, а также витамины в ампулах.

– Хотели состричь волосы?

– Нет. Волосы с рождения – это как часть меня, я не вижу себя с другой прической или короткими волосами. Мне никогда не было тяжело в уходе за ними, поэтому и не было подобных желаний. Если волосы потеряют внешний вид, станут очень тонкими, то я обрежу длину, потому что для меня главное, чтобы они были красивыми и ухоженными.

– Какие прически делаете?

– Я не пользуюсь феном и плойками. Очень берегу волосы, поэтому в жизни в основном собираю их, чтобы они мне не мешали. Часто делаю хвост, косички или колоски. Иногда волосы распускаю, но учитывая, что за последний год они просто лежат на полу, то я стараюсь на затылке сделать легкий хвост, чтобы поднялась длина, или же надеваю каблук, чтобы волосы не подметали пол.

– Как реагируют окружающие?

– Многие сразу хотят сфотографироваться, кричат восторженные комплименты и задают кучу вопросов. Но я не настолько публичный человек и не люблю, чтобы так привлекать внимание. Я очень изредка показываюсь в таком виде, поэтому трудно остаться не заметной, когда я распускаю волосы и выхожу на прогулку.

– Какие волосы у ваших детей?

– Волосы своих дочерей я тоже не подстригаю. Когда они родились, то я решила, что буду отпускать их волосы. Это по традиции, наследственное. Девочкам уже почти девять лет, им очень нравятся длинные волосы. Я для них как пример подражания.

–​​​​​​​ Как реагируют в соцсетях?

– На моей странице лояльная аудитория. Многие восторгаются моими волосами, особенно мужчины. Конечно, есть и недоброжелатели, но я даже не реагирую на это. В основном вокруг меня все позитивные люди.

Сначала, когда я видела где-то в интернете обо мне статьи, то очень болезненно на это реагировала, не всем это нравится. Трудно всем угодить, так как у каждого свой вкус, желания, и кому-то нравятся длинные волосы, а кому-то нет. Я же не несу в общество идеологию длинных волос, а просто в меру показываю себя, как и другие.

Я считаю, что если я смогла достичь такой длинны волос, то почему я должна их прятать. Я и так всю жизнь скрывала и только пару лет назад начала вести блог. Раньше я не сильно дружила с соцсетями, не хотела выставлять себя и хвалиться своими волосами. Я наблюдала за другими девочками с длинными волосами, и решилась все-таки тоже показать себя.

–​​​​​​​ Совет для тех, кто хочет отрастить длинные волосы

– Если вы хотите отрастить волосы, то не нужно постоянно их мерять. Если так делать, то мне кажется, что толку не будет. Необходимо правильно мыть волосы и расчесывать, а также делать массажи на коже головы. Помимо основного ухода нужно питать волосы травами и витаминами.

Если же вы сидите на диете и у вас несбалансированное питание, то это тоже влияет на рост и состояние волос. Необходимо стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, подбирать средства для ухода за волосами. Также нельзя туго затягивать хвост, так как волосы ломаются. Все это надо учитывать и если к этому постепенно подходить, то все будет отлично.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинка Алена Кравченко продемонстрировала свои роскошные волосы, длина которых достигает двух метров. Жительница Одессы регулярно делится с подписчиками личными фотографиями, позируя каждый раз в совершенно разных образах.