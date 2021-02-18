Украинка с двухметровыми волосами стала звездой сети. Фото
Украинка Алена Кравченко продемонстрировала свои роскошные волосы, длина которых достигает двух метров.
На своей странице в Instagram 36-летняя жительница Одессы регулярно делится с подписчиками личными фотографиями, позируя каждый раз в совершенно разных образах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Недавно звезда социальной сети снялась обнаженной в новой фотосессии, прикрыв свое тело светлыми красивыми волосами. На снимке она позирует у стены, держит в руках маленькую расческу, смотрит при этом вниз. Автором пикантных кадров был фотограф Давид Дубницкий.
Сама же героиня рассказывает, что отращивает волосы уже на протяжении 30-ти лет. Услугами парикмахера девушка пользуется крайне редко, лишь иногда убирая секущиеся концы. На мытье головы Алене требуется потратить целый час, поэтому делает она это только один раз в неделю. Украинка часто собирает волосы в тугой почок – это одна из любимых причесок.
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