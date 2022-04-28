Обзывала проституткой и топтала флаг Украины. Украинка рассказала детали инцидента с россиянкой в Швеции

Украинка по имени Хельга Кайда дала интевью, где раскрыла детали инцидента в Швеции, во время которого ей угрожала и унижала россиянка по имени Евгения Денисова. Она рассказала, что увидела, как одиозная 70-летняя женщина срывает с деревьев украинскую символику и попыталась остановить ее, параллельно снимая диалог на телефон.

Когда путинистке надоело разговаривать, украинка собрала сине-желтые ленты и подняла национальный флаг, чтобы вернуть его на место. Об этом она рассказала журналистке SVT (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По словам жертвы психологического абьюза, она стала случайным свидетелем неправомерных действий со стороны россиянки, проходя мимо посольства России в Стокгольме.

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"Я проходила мимо посольства Российской Федерации здесь, в Стокгольме, и тогда я увидела эту даму, которая снимала сине-желтые ленты с дерева, разбрасывая их. На земле лежал украинский флаг и она потопталась по нему и откинула его ногами", – рассказала Хельга .

Она достала телефон, чтобы снять правонарушительницу на камеру и спросить, зачем она срывает украинскую символику и разбрасывает ее по полу, на что услышала кучу оскорблений, угроз и проклятий.

"Люди не должны делать такого, а те, кто позволяют себе такое, – не должны жить в демократическом обществе. Я расстроилась, когда она сказала, что это не украинская символика, а нацистская, так же, как когда она сказала, что все украинские женщины проститутки. Это неправильно", – говорится в комментарии.

Украинка добавила, что поубирала за одиозной россиянкой после ухода, вернув снятую украинскую символику на места, где ее до этого повесили активисты.

"После того, как она ушла, я собрала все ленты, разбросанные вокруг деревьев, которые она сняла, и вернула их все на деревья. Я также подняла украинский флаг и повесила его здесь, напротив посольства", – сказала она.

Напомним, накануне стало известно, что 70-летняя Евгения Денисова унижала случайную собеседницу Хельгу и весь украинский народ, заявляя, что он "вышел из России". Бабушка также хвасталась якобы дорогой одеждой, а украинку оскорбляла за ее наряд и желала быть "грязной, бедной и несчастной".

Инцидент всего за несколько часов приобрел огласку среди украинской диаспоры в Швеции. На него уже отреагировало украинское посольство, передав всю информацию на рассмотрение местных правоохранительных органов.

Горожане с антивоенной позицией нашли номер телефона, социальные сети, номер и марку машины, а также адрес "патриотки", однако она отказалась разговаривать.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что после внутренних проверок, россиянку уволили с работы. Шведская компания по подбору персонала Lernia открестилась от заявлений бывшей работницы и заверила, что не будет больше сотрудничать с ней.