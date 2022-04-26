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Шведская компания Lernia уволила россиянку, унижавшую украинцев

Макс Карпенко
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Шведская компания Lernia уволила россиянку, унижавшую украинцев

Шведская компания по подбору персонала Lernia официально прокомментировала инцидент с их работницей-русской Евгенией Денисовой, ранее унижавшей украинцев. В организации приняли решение уволить хамку после того, как видео получило широкую огласку в социальных сетях.

"Хотим уточнить, что лицо, выражающее свое мнение, в настоящее время не работает и не вернется. Мы категорически отмежуемся от оскорбительных мыслей, которые выражает человек", – указали на странице компании в Instagram.

Шведская компания Lernia уволила российскую работницу за нападения на украинцев.
Видео дня

Напомним, что накануне украинская активистка опубликовала ролик, где ее оскорбляет неизвестная русскоязычная гражданка, разбросавшая украинскую символику перед этим.

70-летней бабушке не понравилось, что ее снимают на камеру, поэтому она "набросилась" на автора с оскорблениями о ее внешности и проклятиями. Россиянка заявила, что сама выглядит прилично в "плаще за 25 тысяч, косынке и с сумкой", а ее собеседница ничего не достигнет.

Горожане с антивоенной позицией нашли номер телефона, социальные сети, номер и марку машины, а также адрес "патриотки", однако она отказалась разговаривать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве Украины в Швеции отреагировали на ролик и передали дело на рассмотрение местных правоохранительных органов. Неравнодушные к инциденту граждане нашли организацию, в которой работает россиянка, и потребовали прокомментировать инцидент.