Шведская компания Lernia уволила россиянку, унижавшую украинцев

Шведская компания по подбору персонала Lernia официально прокомментировала инцидент с их работницей-русской Евгенией Денисовой, ранее унижавшей украинцев. В организации приняли решение уволить хамку после того, как видео получило широкую огласку в социальных сетях.

"Хотим уточнить, что лицо, выражающее свое мнение, в настоящее время не работает и не вернется. Мы категорически отмежуемся от оскорбительных мыслей, которые выражает человек", – указали на странице компании в Instagram.

Видео дня

Напомним, что накануне украинская активистка опубликовала ролик, где ее оскорбляет неизвестная русскоязычная гражданка, разбросавшая украинскую символику перед этим.

70-летней бабушке не понравилось, что ее снимают на камеру, поэтому она "набросилась" на автора с оскорблениями о ее внешности и проклятиями. Россиянка заявила, что сама выглядит прилично в "плаще за 25 тысяч, косынке и с сумкой", а ее собеседница ничего не достигнет.

Горожане с антивоенной позицией нашли номер телефона, социальные сети, номер и марку машины, а также адрес "патриотки", однако она отказалась разговаривать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве Украины в Швеции отреагировали на ролик и передали дело на рассмотрение местных правоохранительных органов. Неравнодушные к инциденту граждане нашли организацию, в которой работает россиянка, и потребовали прокомментировать инцидент.