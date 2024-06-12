Александр 'Терен' без протезов рассказал, кто имеет шансы победить на шоу 'Холостяк': у нее должно быть две ноги

Герой 13 сезона шоу "Холостяк" и ветеран войны Александр "Терен" Будько признался, какие девушки его привлекают и могут победить в проекте. Герой не создает для себя идеал, но точно знает, какие черты характера и ценности хочет видеть в будущей избраннице.

Что касается внешности, то "Терен" не ищет определенный типаж и даже не считает, что конценционная красота будет главным приоритетом в его выборе. Об этом воин рассказал в подкасте с Машей Ефросининой, где снял протезы.

На вопрос, каким Александр видит свою избранницу, он пошутил, что у нее должно быть две ноги. Мол, "в мире должно быть равновесие".

Размышляя над темой серьезно, он заверил, что может влюбиться и в блондинку, и в шатенку, и в рыжую девушку. Внешность для героя не имеет значения, если от участницы веет мощной энергетикой.

"Конечно, есть какие-то определенные пожелания, которые бы я хотел, чтобы были, но какого-то совокупного образа моей будущей жены не существует. Все зависит от подачи, все зависит от энергии женщины, насколько она себя преподносит. Буду откровенным, по общепринятым нормам у меня были не супер красивые женщины, но от них была такая энергия, что просто вау", – поделился ветеран войны.

Среди требований, которые есть у "Терена": ум, украинский язык, любовь к своей стране и желание разделять ценности, которые в массы несет герой. Именно такую избранницу в 13 сезоне хочет искать Александр, и он считает, что эти требования достаточно жесткие, ведь многие русскоязычные девушки могут не захотеть учить родной язык.

Ранее OBOZ.UA писал, что ветеран войны озвучил принципиальное условие во время кастинга на СТБ. Эти участницы не имеют шанса.

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