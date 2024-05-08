Украина снова подтвердила рекорд Евровидения, но есть нюанс с Люксембургом. Что известно

Украина смогла сохранить рекорд на Евровидении как страна, которая каждый раз проходит в финал за все время своего участия. По состоянию на 2024 год украинцы выступят бок о бок с финалистами из других государств 19 раз.

Замахнуться на такой рекорд пока может только Люксембург, он ведь накануне впервые тоже попал в десятку победителей полуфинала. Однако есть нюанс, из-за которого сложно назвать представителей этой страны рекордсменами. OBOZ.UA расскажет о нем подробнее.

Украина

Впервые украинцы приняли участие в конкурсе в 2003 году, когда в Ригу поехал эстрадный певец Александр Пономарев. Тогда конкурс проводился без полуфиналов, поэтому все аристы пели только на одном шоу, где сразу объявляли победителя.

Уже в 2004 году правила изменились, и за выступление в финале пришлось бороться в полуфиналах. За исключением 2005, 2017 и 2023 годов, когда украинцы принимали конкурс и автоматически попадали в гранд-финал, место приходилось завоевывать через голосование зрителей и жюри.

Если бы в 2019 году украинцы не отказались от участия из-за предательницы Maruv, а в 2020 шоу не отменили из-за Covid-19, Украина могла бы уже 21 раз готовиться к выступлению в финале.

Люксембург

Участников из Люксембурга сложно назвать рекордсменами, ведь 2024 год стал первым, когда они вообще приняли участие в конкурсе по правилам нового формата. Люксембург выступал на Евровидении с 1956 по 1993 год с редкими исключениями, после чего на 30 лет забыл о шоу.

Формально страна будет считаться вторым участником, который всегда попадал в финал, выступая в полуфинале, только после 11 мая, когда в конце концов и примет участие в финальном шоу конкурса.

Напомним, OBOZ.UA вел прямую трансляцию, где описывал интереснейшие события, выступления и скандалы первого полуфинала.

Как известно:

Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таней Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые юзеры все равно раскритиковали их.

Участник из Хорватии Бейби Лазанья, которому прогнозируют победу с большим отрывом, "порвал" зрителей и поднялся в рейтинге букмекеров еще выше.

Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.

После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".

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