УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром

Катерина Малай
Люди
2 минуты
798
Участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром

Хотя Евровидение привыкли называть аполитичным конкурсом, на его сцене и за кулисами все же периодически можно увидеть, какую позицию по отношению к войнам занимают те или иные участники. К примеру, в 2022 году многие конкурсанты носили сине-желтые значки, и в этом году некоторые из них продолжают поддерживать Украину. Среди таких: австралийцы и ирландцы.

Они не кричали со сцены об осуждении российской войны, поскольку за такие политические заявления звезд могли дисквалифицировать, однако участники все же показали, на чьей они стороне. Эти послания артисты интегрировали в свои концертные образы, о которых OBOZ.UA расскажет ниже.

Дуэт Electric Fields, приехавший в Мальме из Австралии, но не прошедший в финал, выразил свою поддержку украинцам прямо на сцене. На клавишнике австралийцев можно было увидеть сине-желтые наклейки в виде облаков, которые прилепили к груди и плечам музыканта.

Участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром

"Спасибо представителям Австралии за поддержку Украины", – написал член Европейского вещательного союза, "Суспільний мовник".

Участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром

Как стало известно уже на пресс-конференции, небинарный представитель Ирландии, эксцентричные Bambie Thug также добавили в свой образ символ поддержки Украины – ключ. В маникюре конкурсанта были маленькие украшения в виде ключей, один из которых Bambie Thug передали alyona alyona и Jerry Heil.

Участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром

Напомним, что именно эти предметы являются главными символами восстановления украинских городов, которые пострадали от российских атак. Как пишут еврофаны, вероятнее всего, что ирландцы специально добавили ключи в дизайн маникюра и перед всеми журналистами отдали их украинкам, тем самым осудив нападение РФ.

OBOZ.UA вел прямую трансляцию, где описывал самые интересные события, выступления и скандалы первого полуфинала.

Как известно:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!