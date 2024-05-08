Участники Евровидения 2024 оригинально поддержали Украину в концертных образах: кто не побоялся осудить Россию перед всем миром

Хотя Евровидение привыкли называть аполитичным конкурсом, на его сцене и за кулисами все же периодически можно увидеть, какую позицию по отношению к войнам занимают те или иные участники. К примеру, в 2022 году многие конкурсанты носили сине-желтые значки, и в этом году некоторые из них продолжают поддерживать Украину. Среди таких: австралийцы и ирландцы.

Они не кричали со сцены об осуждении российской войны, поскольку за такие политические заявления звезд могли дисквалифицировать, однако участники все же показали, на чьей они стороне. Эти послания артисты интегрировали в свои концертные образы, о которых OBOZ.UA расскажет ниже.

Дуэт Electric Fields, приехавший в Мальме из Австралии, но не прошедший в финал, выразил свою поддержку украинцам прямо на сцене. На клавишнике австралийцев можно было увидеть сине-желтые наклейки в виде облаков, которые прилепили к груди и плечам музыканта.

"Спасибо представителям Австралии за поддержку Украины", – написал член Европейского вещательного союза, "Суспільний мовник".

Как стало известно уже на пресс-конференции, небинарный представитель Ирландии, эксцентричные Bambie Thug также добавили в свой образ символ поддержки Украины – ключ. В маникюре конкурсанта были маленькие украшения в виде ключей, один из которых Bambie Thug передали alyona alyona и Jerry Heil.

Напомним, что именно эти предметы являются главными символами восстановления украинских городов, которые пострадали от российских атак. Как пишут еврофаны, вероятнее всего, что ирландцы специально добавили ключи в дизайн маникюра и перед всеми журналистами отдали их украинкам, тем самым осудив нападение РФ.

OBOZ.UA вел прямую трансляцию, где описывал самые интересные события, выступления и скандалы первого полуфинала.

Как известно:

Люксембург после 30-летней паузы феерически вернулся на Евровидение и "влетел" в топ-10.

Украинских участниц в зале встретили аплодисментами, а они впервые во всей красе показали поставленный Таней Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму.

Фаворит букмекеров Бейби Лазанья, которому предсказывают победу с большим отрывом, зажег свену своим динамичным выступлением.

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