Уиллис, Стэтхэм, Джонсон и другие: как лысые голливудские звезды выглядели до популярности. Фото

Многие голливудские знаменитости славятся своей блестящей лысиной, хотя раньше они выглядели совсем иначе. Одни – ходили с пышной шевелюрой, а другие – даже с бородой.

Среди них – Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм и другие. Как звезды Голливуда выглядели до облысения и сейчас – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Американский актер, продюсер и музыкант. Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

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Американский рестлер, музыкант, певец и киноактер, известный также под псевдонимом Скала. С 1996 года по 2004 год выступал в World Wrestling Federation/Entertainment, покинув компанию, чтобы заняться актерской карьерой.

Английский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи, дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж".

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации "Лучшая экранная команда" за роль Доминика Торетто в фильме "Форсаж".

Английский актер, режиссер и продюсер, один из основных актеров королевской Шекспировской труппы, выступавший на сцене в течение 27 лет. Наиболее известен ролью капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и по роли профессора Икс в серии фильмов "Люди Икс".

Американский актер, писатель, продюсер и режиссер. Лауреат трех премий "Эмми" и двух "Золотых глобусов", а также номинант на премии "Оскар", BAFTA и "Тони".

Британский актер итальянского происхождения, номинант на премии BAFTA TV Award и "Тони".

Британский актер театра, кино, телевидения и озвучивания индийского происхождения. Лауреат премии "Оскар", двух премий BAFTA, двух премий "Золотой глобус", "Грэмми", "Премии Гильдии киноактеров США" и премии "Сатурн".

Ранее OBOZREVATEL решил вспомнить, как лысые украинские знаменитости выглядели в юности и сейчас. Среди таких звезд – Евгений Кошевой, Влад Яма, Дмитрий Гордон и другие.