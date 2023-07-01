'Удалил мою непоколебимую позицию': Винник рассказал, кто 'украл' его соцсети и признался, имеет ли квартиру в Германии

Украинский певец Олег Винник, который исчез из соцсетей и информационного пространства на 16 месяцев, утверждает, что у него не было, и до сих пор нет, доступа до его блогов, где он мог бы общаться с поклонниками. Исполнитель шокирован фактом удаления его позиции касательно войны. Он считает – украинцы поступили с ним жестоко, высказываясь о его внезапной "пропаже".

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Во второй части интервью для YouTube-канала "Крупным планом" Винник также упомянул человека, который забрал все пароли от его социальных сетей. Им оказался бывший партнер по бизнесу и продюсер звезды Александр Горбенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Facebook, Instagram, YouTube – он (Горбенко, – ред.) позакрывал все. У нас были пароли на Facebook, на Instagram. Были доступы и у него, и у меня. Ко всем, абсолютно ко всем ресурсам. Он поменял все пароли и потихоньку начал удалять все. Сперва удалил в Facebook мою позицию, непоколебимую, железнобетонную, ту которую я в начале войны высказал касательно России и Беларуси. Она остается и сегодня. Повторять это нет необходимости. Я никогда бы в жизни не позволил никому удалить что-то из Facebook, Instagram... Я читал все комментарии (все, что писали про певца, – ред). Это было очень жестоко и цинично", – поделился Олег Винник с журналисткой.

Кроме того, знаменитость утверждает, что он до сих пор не купил недвижимость в Германии, где сейчас и проживает, так как в этой стране все очень дорого. Он мечтал подарить квартиру жене, однако у него не хватило средств.

"Имущество... Знаешь, все спрашивают. Хотел... Хотел подарить квартиру одному очень хорошему человеку, который со мной. Жене. Сегодня время не то, чтобы что-то недоговаривать. Я собирал эти деньги в туре, но не хватило. Тут очень дорого все", – пожаловался 49-летний артист.

Также он подчеркнул – заработанные средства пошли на правильные цели, намекая, что отдал их в благотворительные фонды и ВСУ. Напомним, в этом же интервью селебрити впервые подтвердил, что женат на Таюне (настоящее имя – Таисия Сватко), и имеет от нее сына. Наследник живет в Германии, подальше от украинских папарацци.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о болезни Олега Винника, которая чуть не приковала его к инвалидной коляске. Недуг у него диагностировали еще во время тура по Украине в конце 2021 года. Именно в тот период вокалисту приходилось постоянно переносить концерты из-за плохого самочувствия.

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