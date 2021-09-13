Участвовала в гонках беременной: певица МакSим сделала признание в первом интервью после комы

Известная российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая недавно вышла из комы, рассказала, что не впервые находилась так близко к смерти. В жизни артистки было аж три серьезных ДТП.

В этом она призналась в интервью " Осторожно. Собчак " (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Звезда поделилась подробностями аварии, которая произошла в апреле 2019 года. По словам Марины, причиной стало пробитое колесо такси, которое подвозило ее в аэропорт на рейс в Москву.

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После этого инцидента у артистки начались проблемы со здоровьем в виде воспалительного процесса из-за слабых сосудов, головных болей и нарушений сна. Однако были еще два ДТП, о которых ранее нигде не сообщалось.

Во время своей второй беременности МакSим приняла участие в гонке на легковых автомобилях багги по трассе. На пассажирском сиденье находился ее молодой человек, который в результате столкновения вылетел из машины.

По словам пострадавших, это никак не сказалось на здоровье певицы и ее дочери Маши, которой сегодня уже 6 лет. Серьезно пострадал только автомобиль, полностью превратившись в груду металла.

Первая авария в жизни артистки произошла во время вождения машиной Dodge. Марина не справилась с управлением и въехала в "Ладу". Исполнительница признается, что ей тогда только подарили водительские права.

Напомним, что это первое большое интервью певицы после комы, которая длилась полтора месяца. Ее госпитализировали с пневмонией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что МакSим впервые призналась, что очень похудела из-за болезни.