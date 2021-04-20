Участницы голой фотосессии в Дубае засветились в элитном киевском ресторане во время локдауна
Украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, посетили элитный киевский ресторан Avalon, несмотря на локдаун в Киеве и карантинные ограничения.
Соответствующие видео появились в Instagram-stories ulianajuliana и d.i.aaa.n.a. Модели показали, как выпивают и курят кальян. Также они похвастались своим роскошным ужином: салатом с морепродуктами, сырно-мясной нарезкой и устрицами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Третья ночь без сна", – написала одна из девушек.
Ранее одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.
К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.
В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане, поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".