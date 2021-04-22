Участницы голой фотосессии в Дубае засветились на шоу Дурнева. Фото

Украинки Ирина, Екатерина и Яна, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, пришли на популярное шоу телеведущего Алексея Дурнева "Дурнев ищет парня". Новый выпуск выйдет совсем скоро.

Об этом стало известно на странице в Instagram-stories модели Ирины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Девушки позировали вместе с ведущим.

"К нам приехали девушки, которые застряли в Дубае на том самом балконе", – сказал Дурнев.

Затем мужчина поинтересовался у моделей, что же все-таки произошло в ОАЭ, на что они ответили: "Все детали будут в программе".

Напомним, украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, посетили элитный ресторан Avalon, несмотря на локдаун в Киеве и карантинные ограничения. Модели показали, как выпивают и курят кальян. Также они похвастались своим роскошным ужином: салатом с морепродуктами, сырно-мясной нарезкой и устрицами.

Также одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.