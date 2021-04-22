Участницы голой фотосессии в Дубае засветились на шоу Дурнева. Фото
Украинки Ирина, Екатерина и Яна, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, пришли на популярное шоу телеведущего Алексея Дурнева "Дурнев ищет парня". Новый выпуск выйдет совсем скоро.
Об этом стало известно на странице в Instagram-stories модели Ирины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Девушки позировали вместе с ведущим.
"К нам приехали девушки, которые застряли в Дубае на том самом балконе", – сказал Дурнев.
Затем мужчина поинтересовался у моделей, что же все-таки произошло в ОАЭ, на что они ответили: "Все детали будут в программе".
Напомним, украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, посетили элитный ресторан Avalon, несмотря на локдаун в Киеве и карантинные ограничения. Модели показали, как выпивают и курят кальян. Также они похвастались своим роскошным ужином: салатом с морепродуктами, сырно-мясной нарезкой и устрицами.
Также одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.