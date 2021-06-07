Участницы голой фотосессии в Дубае пришли на шоу Дурнева и рассказали об "отсидке" в СИЗО
Украинки Ирина, Виктория, Диана, Екатерина, Наталья и Яна, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, снялись в популярном шоу телеведущего Алексея Дурнева "Дурнев ищет парня". Девушки рассказали об условия содержания в следственном изоляторе, а также назвали свою "отсидку" экстравагантным поступком.
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале ведущего. По словам моделей, их "жестко обыскивали" перед тем, как поместить в камеру. Также им выдавали по одному матрасу на двоих девушек (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
Участницы голой фотосессии также рассказали о том, как их кормили в СИЗО. Они отметили, что рацион был нормальным.
"Мне понравился чай и лаваш с джемом. Их давали по понедельникам. По вторникам были всякие супчики. Я там больше всех ела", – рассказала Наташа.
Девушки также заявили, что сами сдались полиции после скандальной съемки. Однако уточнили, что сделали этого исключительно из-за своей добропорядочности. По словам моделей, они якобы фотографировались голыми на балконе отеля для себя, а не для рекламы.
Напомним, ранее стало известно, что организатор скандальной съемки в Дубае Виталий Гречин намерен продать ранее неизвестное видео с голой фотосессии, поэтому выставил его на аукцион. Мужчина длится всего 26 секунд. Он уточнил, что в нем содержатся фотографии, которые ранее нигде не были опубликованы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.