Организатор голой фотосессии в Дубае выставил на аукцион ролик со скандальной съемки

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Организатор скандальной фотосессии в Дубае выставил на аукцион ролик с той самой съемки

Организатор скандальной съемки в Дубае Виталий Гречин намерен продать ранее неизвестное видео с голой фотосессии в Дубае, поэтому выставил его на аукцион. Ролик длится всего 26 секунд.

Издание Daily Star пишет, что мужчина готов продать материал "тому, кто больше заплатит". Он уточнил, что в видео содержатся фотографии, которые ранее нигде не были опубликованы. Кадры со скандальной фотосессии девушек на балконе видел только их владелец (чтобы по смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", – говорится на сайте аукциона.

Видео дня
Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин
Украинок арестовали в Дубае за голую фотосессию.

Напомним, что в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

Новые фото и видео арестованных в Дубае девушек попали в сеть

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Самолет из Дубая с украинскими натурщицами, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

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