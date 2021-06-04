Организатор голой фотосессии в Дубае выставил на аукцион ролик со скандальной съемки

Организатор скандальной съемки в Дубае Виталий Гречин намерен продать ранее неизвестное видео с голой фотосессии в Дубае, поэтому выставил его на аукцион. Ролик длится всего 26 секунд.

Издание Daily Star пишет, что мужчина готов продать материал "тому, кто больше заплатит". Он уточнил, что в видео содержатся фотографии, которые ранее нигде не были опубликованы. Кадры со скандальной фотосессии девушек на балконе видел только их владелец (чтобы по смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", – говорится на сайте аукциона.

Видео дня

Напомним, что в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

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