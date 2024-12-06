Участница 'ВИА Игры' из России спела на украинском языке с бывшим бойфрендом: как отреагировали в сети

Певец Никита Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом ALEKSEEV, поразил поклонников неожиданным дуэтом с бывшей солисткой поп-группы "ВИА Гра", российской артисткой Ульяной Синецкой. Экс-пара выпустила лирическую композицию "Вальс", которую исполнила на украинском языке.

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Фрагментом общего трека 31-летняя знаменитость поделились на своей странице в Instagram. Пользователи сети были в восторге от песни и оставили много положительных отзывов в комментариях.

"Эта песня была написана несколько лет назад, тогда же мы и запланировали наш дуэт. По многим причинам релиз пришлось перенести. Да, мы больше не вместе, но искреннее творчество имеет право на существование. Какими бы ни были жизненные обстоятельства, мы с теплотой в сердце делимся с вами своим "Вальсом", – написал певец.

Любители творчества артистов отметили, что вместе их голоса имеют невероятное звучание. К тому же не оставался без внимания и украинский язык Ульяны Синецкой.

"Какие невероятно красивые голоса! У вас обоих! Песня проникает в глубину души!"

"Какой волшебный дуэт".

"Как Уля звучит на украинском! Надеюсь, услышим еще и другие песни от нее наконец. "Вальс" в самое сердце".

"Боже, это так хорошо и грустно, потому что каждый думает о каких-то своих отношениях. Спасибо, Ульяна, что выучила украинский язык! Я это воспринимаю как поддержку моей страны".

Не обошлось и без комментариев об отношениях бывшей пары. Некоторые пользователи сети признались, что до сих пор не верят в их разрыв.

"Очень жаль, что вы не вместе. Но песня замечательная".

"Вы прекрасны, каждый в отдельности, но особенно в паре".

"Как хорошо. Жаль, что вы больше не вместе".

Напомним, об отношениях ALEKSEEV и Ульяны Синецкой стало известно в 2019 году, когда пара впервые появилась вместе на отдыхе в Венеции и не скрывалась от публики. Впоследствии они официально подтвердили роман и начали делиться с поклонниками общими моментами и некоторыми подробностями личной жизни.

После начала полномасштабной войны экс-солистка "ВИА Гры" решила, что хочет сменить российское гражданство на украинское, чтобы строить жизнь в независимом государстве. Девушка осудила террористическую войну, что развязала РФ на территории нашей Родины. К тому же влюбленные более трех лет жили вместе в Киеве, а в семье исполнительницы есть украинцы, поэтому проблем с изучением соловьиного не возникло.

Тогда ALEKSEEV всячески помогал своей бывшей избраннице воплотить задуманное в реальность. Он обратится в Службу безопасности Украины, чтобы поставить Синецкую на специальный учет и получить разрешение на пересечение границы.

Однако осенью 2024 года артист признался, что звездная пара больше не вместе. В стихотворной форме он рассказал: "В сердцах что-то искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя". Кроме того, он намекнул на возможные отношения с блоггером Дашей Кубик.

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