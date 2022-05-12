Солистка ВИА Гры и девушка ALEKSEEV хочет сменить российский паспорт на украинский

Солистка ВИА Гры и возлюбленная украинского исполнителя ALEKSEEV Ульяна Синецкая хочет изменить свое российское гражданство на украинское и строить жизнь в независимом государстве. Возвращаться на родину девушка не намерена, ведь не поддерживает развязанную РФ войну.

Об этом ее избранник рассказал в интервью "Славе+" на YouTube. В настоящее время российская звезда находится в Украине, куда вернулась из Европы (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Решение сменить паспорт ALEKSEEV полностью поддерживает и всячески помогает своей любимой ускорить эту процедуру.

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"Понятно, если она вернулась сюда, то она абсолютно на нашей стороне. Она абсолютно верит в то, что добро на нашей стороне. Я как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем. Поэтому я очень хочу изменить ее гражданство", – поделился украинец.

Однако даже въезд в Украину для гражданки Российской Федерации усложнен, поэтому артисту пришлось поставить избранницу на учет и дождаться разрешения СБУ на пересечение границы.

"Следующее, чем я буду заниматься, я постараюсь изменить ее гражданство, как это получится. Я понимаю, что это будет очень тяжело, но я верю, что в нашей стране нормальные люди, которые понимают ситуацию. Она живет здесь четыре года со мной, от самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", – заверил ALEKSEEV.

Как известно, более 3 лет влюбленные проживали в Киеве, где вместе ухаживали за общим домашним любимцем – французским бульдогом Нео. У Ульяны Синецкой нет проблем с изучением украинского языка, ведь в ее семье есть родственники из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра украинского шоумена Владимира Дантеса хочет изменить гражданство РФ, чтобы не иметь отношения к стране-агрессорке. Сейчас она уехала из России.