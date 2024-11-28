Два топовых артиста Украины удивили дуэтной песней на слова Сосюры, которая в первые же часы попала в тренды

Звезды украинского шоу-бизнеса не перестают удивлять аудиторию неожиданными дуэтами. Два топ-артиста отечественной сцены Артем Пивоваров и Макс Барских выпустили совместную песню "Так ніхто не кохав", за основу которой стало стихотворение Владимира Сосюры.

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Через несколько часов после релиза чувственная композиция попала в тренды. Кроме того, под клипом на лирический трек, который опубликован на YouTube-канале Пивоварова, появилось много положительных комментариев.

Как отметили певцы, песня "Так ніхто не кохав" – это посвящение современной украинской женщине. Композиция, за основу которой звезды взяли одноименное стихотворение легендарного поэта Владимира Сосюры, станет лидсинглом альбома "Твої вірші, мої ноти Pt.2". Этот сборник музыкальных произведений будет частью проекта Артема Пивоварова по возрождению отечественной поэзии.

"Так ніхто не кохав" я написал еще до запуска проекта "Твої вірші, мої ноти". Она имела множество интерпретаций и ждала своего часа и того артиста, с которым зазвучала бы органично. Я благодарен Максу, что согласился на мое предложение, благодаря чему песня получилась именно такой. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Так ніхто не кохав" миллионы сердец почувствуют любовь, которую мы вложили в эту работу", – отметил 33-летний исполнитель.

Со своей стороны, Макс Барских поделился, что с радостью согласился на создание совместной композиции с коллегой по цеху, поскольку ему очень импонирует замысел проекта.

"Считаю, что поэзия Сосюры, которая стала основой нашей песни, обнимает каждого украинца, она есть в нашем ДНК. "Так ніхто не кохав" должна сегодня зазвучать песней и стать посвящением всем украинским женщинам", – добавил знаменитость.

И действительно, песня от неожиданного звездного дуэта вызвала восхищение у отечественных слушателей. В коментариях к клипу появилось большое количество положительных отзывов.

"Лучший дуэт! Красивые, мощные, мужские голоса! Хороший клип! Это прекрасно, когда украинская литература оживает в песнях! И люди будут вспоминать такие прекрасные стихи известных писателей! Продолжайте в том же духе! Вы круты!"

"Еще бы 3-4 года назад и думать нельзя было о подобном дуэте. 2 топ артиста, занимающих +/- одну нишу в шоу-бизнесе, работающих на +/- одинаковую аудиторию, которые хоть может и не открыты, но все же конкурируют и запишут дуэт, что-то из нереального. Сейчас творчество, популяризация украинского, объединение вышли на первый план. И это прекрасно".

"Топ неожиданных дуэтов".

"Никогда и не мечтала, что вы сделаете вместе дуэт".

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