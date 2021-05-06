Участница откровенной фотосессии в Турции показала новые фото и видео с яхты

Одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции Вероника Курган, которая в тот день как раз отмечала свой день рождения, поделилась новыми фотографиями и видео с яхты. Также она написала, что праздник ей очень понравился, несмотря на то, что в итоге их задержала полиция.

Соответствующую информацию украинка опубликовала в личном блоге в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Натурщица выложила несколько кадров, на которых позировала во время прогулки на яхте. Она появилась с распущенными волосами, выразительным макияжем и в блузке с ярким принтом.

Кроме того, Вероника сделала скриншот одной из новостей об эротической съемке в Турции, в которой как раз упоминалось о дне рождения, и написала следующие слова:

"Это означает, что это был хороший день рождения".

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в откровенной фотосессии на яхте в Турции также присутствовала девушка из Франции – она отдыхала на дне рождении Вероники Курган, известной как певица Starla. Француженка рассказала, что съемка стоила ей длительного пребывания в полицейском участке и даже существовала угроза тюремного заключения.