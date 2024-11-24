Участница 'Холостяка 13' прокомментировала ссору девушек в Карпатах и заявила о монтаже: я разочарована

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, SMM-менеджер Ксения Щербач прокомментировала ссору, которая произошла в Карпатах. Между девушками возникла напряженная атмосфера после того, как они узнали, что общественный деятель уже имел первые поцелуи с тремя из них.

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В своем Instagram украинка отметила, что в тот момент каждая из красавиц переживала сложное эмоциональное состояние, поэтому между ними возник полноценный скандал. К тому же Щербач пожаловалась на монтажеров проекта, которые, по ее словам, показали ситуацию не такой, как она была на самом деле.

"Когда мы приехали в Карпаты, то были очень счастливы и надеялись, что это будет невероятная неделя классных свиданий. Но, к сожалению, атмосфера была очень тяжелой. Нам действительно было эмоционально сложно и всех понесло. Съемки, как вы поняли, были летом, и сейчас у нас почти у всех хорошее между собой общение. Нам немного смешно даже смотреть, какие мы были нервные в те моменты, но так случилось, изменить мы ничего не можем, но можем вынести уроки", – написала девушка.

По словам Ксении Щербач, ее сильно возмутило, как их ссору показали в новом выпуске. Она отметила, что настоящей причиной конфликта между участницами была совсем другая ситуация, однако монтажеры все переиначили.

"Понимайте, что есть такая технология как монтаж. Конфликт был начат вообще по другой причине, которую не показали, и, к сожалению, я немного разочарована тем, что я вижу на экранах. Но уже как есть", – добавила SMM-менеджер.

Напомним, ранее первый скандал на шоу "Холостяк 13" прокомментировала Инна Белень. Волонтер получила больше всего хейта от других участниц, ведь сначала не рассказала о поцелуе с "Тереном", который состоялся на групповом свидании, где присутствовали Юстина Багай и Анастасия Юзьвак. По словам девушки, она приняла такое решение, чтобы не расстроить других.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" назвала единственный момент в шоу, на который не могут повлиять режиссеры.

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