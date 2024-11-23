'Ошибка, что я сказала о поцелуе': участница 'Холостяка 13' прокомментировала первый скандал на шоу

13 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал Александр "Терен" Будько, не обошелся без скандалов. В четвертом выпуске между девушками возникла серьезная ссора, ведь они узнали, что трое из них уже имели первый поцелуй с общественным деятелем.

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Больше всего хейта получила волонтер Инна Белень, ведь романтический момент между ней и "холостяком" состоялся на групповом свидании, где присутствовали Юстина Багай и Анастасия Юзьвак, а она не сразу рассказала о близости. 28-летняя девушка прокомментировала инцидент в своем Instagram.

"Тогда я не ожидала такого напора на меня из-за поцелуя, и когда я жаловалась Веронике, я вообще не знала, что меня снимают. Вижу много комментариев типа: "Вы знали, куда пришли". Но, честно говоря, никто не знал, как именно все будет происходить: поцелуи, формат, ситуация. Я не ожидала, что в один день Саша целуется с Викой, а на следующий – со мной. И это все завершилось тем, что меня назвали плохим человеком за то, что не рассказала о поцелуе и "врала в глаза", – поделилась мыслями участница.

По словам Инны Белень, она решила не сразу рассказывать о близости с "Тереном", чтобы не огорчить других девушек. Волонтер понимала, что не каждая участница еще имела возможность лично провести время с "холостяком", поэтому новость о поцелуе будет не сильно приятной.

"Поэтому я решила не делиться этим. Моя единственная ошибка – что вообще об этом сказала", – добавила девушка.

Напомним, что после выхода первого выпуска "Холостяка 13" блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на информацию инсайдеров, причастных к созданию шоу, отметил, что победительницей станет Инна Белень. По словам интернет-деятеля, СТБ решили, что ветеран и волонтерка будут органично смотреться как пара и положительно восприниматься зрителями.

Самые интересные события четвертого выпуска 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из девушек разочаровал "Терена" своим поведением и покинул "Холостяк 13" в четвертом выпуске.

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