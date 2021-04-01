Участница "Голосу країни" из команды Винника презентовала песню

Юля Ухина Люди 14:43, 1.04.2021 Обновлено: 14:45, 1.04.2021

Участница шоу "Голос країни-11" Лаура Марти, которая попала в команду певца Олега Винника, презентовала свою песню под названием "Сила моя – it'smyfamily".

Премьера нового трека состоялась на официальном YouTube-канале артистки. Лаура посвятила композицию своей маме, а также всем близких людям, которые ее всегда поддерживала (чтобы прослушать, проскролльте до конца страницы).

"Сила моя – it'smyfamily" – это настоящий гимн семье. Год, прошедший под знаком локдауна, заставил многих из нас пересмотреть свое отношение к ценностям, и, при всей его сложности, были в нем и несомненные плюсы: семья снова вышла на первый план. Какими бы мы ни были самостоятельными и сильными, мы все нуждаемся в любви, тепле и поддержке", – прокомментировала Марти.

Лаура Марти презентовала песню под названием "Сила моя – it'smyfamily"
Instagram Лауры Марти

Коротко о знаменитости:

Лаура Марти – украинская джазовая певица, композитор, автор текстов. На ее счету пять студийных альбомов. В 2021 году артистка получила звание "Певица года". В 2021 году стала участницей шоу "Голос країни-11", она попала в команду Олега Винника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец Олег Винник выступил на сцене "Голосу країни-11" вместе с участницей Яриной Малышняк. Он исполнил с девушкой свою легендарную песню под названием "Нино".

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