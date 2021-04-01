Учасниця "Голосу країни" з команди Винника презентувала пісню

Учасниця шоу "Голос країни-11" Лаура Марті, яка потрапила в команду співака Олега Винника, презентувала свою пісню під назвою "Сила моя – it'smyfamily".

Прем'єра нового треку відбулася на офіційному YouTube-каналі артистки. Лаура присвятила композицію своїй мамі, а також всім близьких людям, які її завжди підтримували (щоб прослухати, доскрольте до кінця сторінки).

"Сила моя – it'smyfamily" – це справжній гімн сім'ї. Рік, що минув під знаком локдауну, змусив багатьох з нас переглянути своє ставлення до цінностей, і, при всій його складності, були в ньому і безперечні плюси: сім'я знову вийшла на перший план. Якими б ми не були самостійними й сильними, ми всі потребуємо любові, теплі та підтримки", – прокоментувала Марті.

Лаура Марті презентувала пісню під назвою "Сила моя – it'smyfamily" Instagram Лаури Марті

Коротко про знаменитість

Лаура Марті – українська джазова співачка, композиторка, авторка текстів. На її рахунку п'ять студійних альбомів. У 2021 році артистка отримала звання "Співачка року". У 2021 році стала учасницею шоу "Голос країни-11", вона потрапила в команду Олега Винника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак Олег Винник виступив на сцені "Голосу країни-11" разом з учасницею Яриною Малишняк. Він виконав з дівчиною свою легендарну пісню під назвою "Ніно".