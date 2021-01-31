Участница 'Голосу країни' довела Дорофееву до слез своим выступлением

В воскресенье, 31 января, на "Голосі країни-11" выступила Диана Стебакова – певица, которая уже 10 лет мечтала попасть на сцену проекта. Женщина растрогала своим выступлением тренеров вокального шоу, и даже заставила Надю Дорофееву плакать.

Так, она исполнила песню "Пьяное солнце", которую посвятила своей маме. Стебакова заявила, что ее удочерили, когда она была маленькой. Женщина хотела таким способом поблагодарить близкого человека за любовь и воспитание. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что после выступления Стебаковой Надя Дорофеева вспомнила своего отца, которого уже нет в живых.

"Простите, я знаю, что так нельзя. Просто я очень скучаю по своему папе, которого уже нет в живых. Хочу сказать ему спасибо за все", – заявила Дорофеева.

К слову, никто из тренеров не повернулся к Диане Стебаковой. Однако они заявили, что им понравилось выступление женщины и они ждут ее в следующем сезоне.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на шоу "Голос країни-11" выступил экс-бойфренд украинской исполнительницы Мишель Андраде, певец NIKITA LOMAKIN.