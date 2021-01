На "Голосі країни" выступил бывший возлюбленный Андраде. Видео

В воскресенье, 31 января, на шоу "Голос країни-11" выступил экс-бойфренд украинской исполнительницы Мишель Андраде, певец NIKITA LOMAKIN.

Во время "слепых прослушиваний" он исполнил легендарный саундтрек к фильму "Титаник" под названием My Heart Will Go On. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, артист, который уже довольно известный в украинском шоу-бизнесе отметил, что для него "Голос країни" – это попытка выйти за рамки привычного Никиты Ломакина.

Никита своим выступлением покорил Надю Дорофееву. Певица сразу нажала кнопку и развернулась к парню. Однако в результате он выбрал команду Тины Кароль.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

