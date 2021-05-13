Участница голой фотосессии рассказала, что к ним в ОАЭ приезжал Дурнев

Украинка Наталья Чуприна, которая ранее вместе с другими девушками была задержана за голую фотосессию в Дубае, рассказала, что к ним в ОАЭ приезжал телеведущий Алексей Дурнев отмечать свой день рождения. Они вместе отдыхали и общались.

Такими подробностями модель поделилась в интервью YouTube-программе PinCODE. По словам Натальи, ей очень понравился Алексей, ведь он добрый и веселый (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это было наше первое знакомство, ранее я видела Лешу только в YouTube. Мы немножко расслабились, после чего я подошла к нему и сказала: "Леша, я тебя на карантине все время смотрела со своими друзьями". Мне он очень понравился, ведь он такой же добродушный и веселый в жизни, как и на своих видео", – поделилась Чуприна.

Девушка также добавила, что их отдых в Дубае спонсировал организатор скандальной фотосессии, киевлянин Виталий Гречин.

"Я не платила за проживание, только за билет на самолет. Ему так захотелось все оплатить. Виталий путешествует, узнает новые места, поэтому ему хочется отдыхать среди своих друзей, компании", – подытожила она.

Напомним, украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, посетили элитный ресторан Avalon, несмотря на локдаун в Киеве и карантинные ограничения. Модели показали, как выпивают и курят кальян. Также они похвастались своим роскошным ужином: салатом с морепродуктами, сырно-мясной нарезкой и устрицами.

Также одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

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