Участница Евровидения-2023 из Польши отреагировала на обвинение, что ее брат поддерживает Россию: 'плачу от печали'

Польская певица Бланка, которая в этом году представляла свою страну на Евровидении и получила 12 баллов от украинских зрителей, отреагировала на обвинения, что ее брат поддерживает РФ. Поляки распространили скриншот, где якобы на его странице был пост с поддержкой кремлевского терроризма, так что на звезду и ее родных вылилось немало хейта.

Видео дня

Певица заявила, что ее семья никогда не поддерживала РФ, но объяснить, откуда взялся скриншот, не захотела. Комментарий 24 каналу дала пресс-служба Бланки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка заявила, что "плачет от печали" из-за распространившейся в украинских СМИ информации.

"Я всегда и навеки всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, подвергающегося зверским атакам. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины", – сказала исполнительница из Польши.

Звезда также добавила, что ей больно читать о том, что ее брат якобы поддерживает Россию. По словам Бланки, ее родные соболезнуют и поддерживают украинский народ.

Представительница Польши на Евровидении-2023 также поделилась, что хочет выступить в Украине.

"Надеюсь, что смогу поскорее посетить вашу прекрасную страну и выступить в свободной Украине", – добавила она.

Как мы уже писали ранее, мало кто из польских еврофанов обрадовался, когда в нацотборе победила исполнительница мемной песни Solo. Это дало толчок волне критики в сторону артистки и ее семьи. Тогда в сети появилось видео, в котором утверждалось, будто брат певицы поддерживает РФ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что эстонская певица Alika , представлявшая свою страну на Евровидении-2023, выступала в оккупированном украинском Крыму с пропутинским исполнителем Николаем Басковым в 2015 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!